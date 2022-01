Plaatselijk Belang Kollumerzwaag wil onderzoek naar optreden ME op oudejaarsavond

Vader Derwin Roffel vertelt over zijn vrijdagavond. "Voor twaalven kregen we een telefoontje van de politie dat onze zoon opgepakt was. Ik wist dat hij op stap was en naar Kollumerzwaag ging. Ze mochten niet zeggen wat er precies aan de hand was, maar wel dat hij een nacht in de cel moest blijven."

De volgende ochtend werd hij vroeg wakker gebeld. "Dat was de rechercheur om aan te geven dat ik bij het verhoor mocht zijn. Dat verhoor vond ik best wel fel. Hij wordt van iets strafbaars verdacht en als hij dat gedaan heeft, moet hij er ook voor gestraft worden." Waar hij van verdacht wordt, is niet bekend, omdat de zaak nog loopt.

Tegen de grond geslagen

Zijn zoon (17) was die avond in een groep in Kollumerzwaag en liep met die groep rustig weg. "De politie zou de opdracht gegeven hebben om weg te gaan, maar dat had mijn zoon niet gehoord. Ineens werd hij tegen de grond geslagen en in zijn gezicht geslagen, hij bloedde ervan. In boeien is hij afgevoerd en door twee mannen in een busje gesmeten. Hij is gefotografeerd en afgevoerd naar de cel."

Als vader is hij boos dat zijn zoon als minderjarige op deze manier behandeld is. "Ik wil ook aangifte doen."