600 jaar Martinikerk in Franeker: "Dit moet gedeeld worden"

Tot het moment dat de kerkmeesters een transportdocument uit 1421 vonden met daarop de namen van de houten balken bovenin de toren van de kerk. Het bewijs dat de Martinikerk dit jaar 600 kaarsjes mag uitblazen.

Bewondering

Van 11 november 2021 tot november 2022 is er maandelijks een activiteit in het kader van het jubileum. Een fotowedstrijd, concerten en een pelgrimstocht.

Rolf Bremmer, voorzitter van de Stichting 600 jaar Martinikerk Franeker, hoopt dat mensen 'van buiten' nu ook eens langskomen om de kerk van binnen te bekijken. Bremmer: "Als mensen hier binnenkomen, dan is het allemaal bewondering. Dit moet gedeeld worden."

Unieke kooromgang

Volgens Johan Oudendag, ook van de stichting, is de Martinikerk een imposant stukje machtsvertoon: "Hij is gebouwd om uit te drukken hoe machtig de stad Franeker was. Ze waren bezig om van dorp stad te worden. En dat moesten ze ook even laten zien."

Volgens Oudendag is de grootte van de kerk daar een teken van. Het is zelfs de grootste parochiekerk in Fryslân. Uniek voor deze kerk is ook de kooromgang. Achter het koor is ruimte voor een processie, een religieuze optocht. Bij slecht weer was er zelfs ruimte om die processie binnen voort te zetten.