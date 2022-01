Einde van een hobby door brandstichting in festivalbus

De eigenaren hebben de bus tien jaar lang gebruik als onderkomen op festival en autocrosses in binnen- en buitenland. Ook al proberen ze met een oproep en via camerabeelden de daders nog te vinden, met de gemeenschappelijke hobby is het voorbij, zegt Wietze van der Meer, één van de eigenaren.

"Levenswerk in vlammen opgegaan"

"Tien jaar hobby- en levenswerk van een stel vrienden is even in vlammen opgegaan door baldadigheid, wat nergens op slaat. Het is nu oud ijzer. Hij is total loss. Wij kunnen er niets meer mee."