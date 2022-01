Prikken zonder afspraak vanaf dinsdag mogelijk in XXL-locatie Leeuwarden

Daarbij geldt wel dat de laatste vaccinatie ten minste drie maanden geleden gezet is of dat iemand langer dan drie maanden geleden hersteld is van een coronabesmetting.

De vrije inloop in Leeuwarden is tussen 8.00 en 21.00 uur. Mensen moeten mogelijk wel wat langer wachten. Op de website van de GGD en op matrixborden langs de weg wordt bijgehouden hoe druk het is. Zo hopen ze lange wachttijden te voorkomen.

Bij de GGD vinden ze het best spannend. "Je weet niet hoeveel mensen er komen", zegt een woordvoerder. Deze locatie is de enige in Nederland waar je zonder afspraak naar binnen kunt voor een prik.

Capaciteit niet benut

Volgens GGD Fryslân wordt de capaciteit van de XXL-locatie momenteel nog niet volledig benut. Daardoor is er ruimte voor de vrije inloop.

"Dit is een handreiking voor elke Fries die snel terecht wil voor een extra prik en niet wil wachten op een prik op een locatie elders in Fryslân. Een afspraak maken is het handigst, maar wil je liever zonder afspraak dan ben je welkom in Leeuwarden", zegt Margreet de Graaf van de GGD.

GGD Fryslân heeft op dit moment ruim 900.000 prikken gezet. Daarvan zijn 197.000 boosterprikken. De GGD verwacht deze week nog de miljoenste vaccinatie tegen het coronavirus in Fryslân te kunnen zetten. Mensen die een prik willen halen bij een andere GGD-locatie in Fryslân moeten nog wel eerst een afspraak maken.