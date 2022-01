Ploegleider De Vries over zijn Elfstedentocht van 1997: "Een zwarte dag"

Het werd 'doorscharrelen' naar Stavoren, in de hoop dat daar een ehbo zou zijn, waar ze zijn arm op zijn rug konden krijgen. "Dat lukte me steeds niet", zegt De Vries. "Je weet diep van binnen dat het voorbij kan zijn, maar dat wil je niet geloven. Als ze de arm op je rug kunnen krijgen, met touw of tape, dan zie je dan wel weer of het lukt."

'Ik hoop dat ze het ooit kunnen meemaken'

Bij de ehbo kreeg De Vries te horen dat hij een grote bult op zijn schouder had. Bij Stavoren moest hij van het ijs stappen. Na een röntgenfoto bij het Antonios Ziekenhuis in Sneek bleek dat De Vries een breuk had in zijn linkerschouderblad.

"Voor mij persoonlijk is het één van de zwartste dagen uit mijn leven", zegt De Vries. "Sport is sport, er zijn belangrijkere dingen in het leven, maar als ik kijk naar de categorie 'sport', is het slechtste wat ik heb meegemaakt."

Maar de Elfstedentocht blijft hoe dan ook geweldig. "Het is zonde dat het 25 jaar geleden is. Ik hoop dat de jongens waarmee ik nu samenwerk, het ooit kunnen meemaken: de gekte, en wat het losmaakt in Nederland."