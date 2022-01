Politieverklaring over Kollumerzwaag: ME al in actie voor komst brandweer

De politie wil voorlopig niet voor de camera of microfoon reageren op de situatie tijdens Oud en Nieuw in Kollumerzwaag. De politie en de Veiligheidsregio Fryslân gaan donderdag het optreden evalueren.

In de verklaring staat dat eerder per abuis werd gemeld dat de brandweer werd gehinderd bij hun werk en dat de ME om die reden is opgeroepen. Nu blijkt dat de politie al tot actie overging voordat de brandweer er was. "De ME kwam echter eerder ter plaatse dan de brandweer om een veilige situatie te creëren", staat in de verklaring.

Er was in Kollumerzwaag sprake van een gevaarlijke situatie, zo schrijft de politie. Met de verklaring reageert de politie op geluiden dat er te hard is ingegrepen.

De afgelopen twee dagen werd vanuit meerdere richtingen kritiek geuit op het optreden van de ME. Zo spraken bevelvoerder Albert Dantuma van de brandweer in De Westereen en FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer respectievelijk van 'te snel gebruikt geweld' en 'buitenproportioneel optreden' door de politie. Ook vanuit het publiek kwamen opmerkingen over agressief gedrag door de ME.

Zwaar vuurwerk en glas naar de ME gegooid

De politie stelt dat er sprake was van een groot vuur en dat ze het publiek duidelijk maakte dat het vuur gedoofd moest worden. Volgens de politie waren er tussen de 100 en 200 personen aanwezig. Omstanders lieten hun afkeuring daarna blijken, ze zeiden dat het vuur aan moest blijven en begonnen daarna met vuurwerk naar de politie te gooien.

De brand in combinatie met het zware vuurwerk zorgde voor zo'n gevaarlijke situatie dat werd besloten dat het vuur uitgemaakt moest worden. Vervolgens werd bepaald dat de ME op moest treden om ruimte te maken voor de brandweer. De brandweer zou het vuur dan veilig kunnen blussen.

Volgens de politie werd vanuit het publiek zwaar vuurwerk en glaswerk naar de ME en de ME-bus gegooid. In reactie daarop werd door de ME een charge uitgevoerd. Daarbij werd één persoon op heterdaad aangehouden nadat hij vuurwerk naar de ME had gegooid. Na het optreden van de ME kon de brandweer ter plaatse komen om het vuur te blussen.