Ferry de Haan over Joey Veerman: "PSV heeft zich gemeld, bod Feyenoord ligt er nog"

Feyenoord heeft namelijk twee keer een bod gedaan op Veerman, waarvan het laatste voorstel volgens De Haan zal worden besproken. "Dat ligt op tafel. Wij hebben bij Feyenoord aangegeven dat we moeten kijken of we daarover in gesprek kunnen gaan."

Meer interesse, naast Feyenoord en PSV, is er tot nu toe niet voor Veerman. "Nee, dat is in ieder geval niet bekend bij mij", zegt De Haan.

Tom Boere

Ook bij SC Cambuur speelde er de afgelopen week iets op transfergebied. NAC Breda heeft zich bij de Leeuwarders gemeld voor spits Tom Boere, weet sportverslaggever Andor Faber. "Maar Boere heeft aangegeven dat hij voorlopig bij Cambuur wil blijven."