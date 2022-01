Scholen in basis- en voortgezet onderwijs open vanaf 10 januari

Freddy Weima, voorzitter van de PO-raad, is blij dat de scholen weer open gaan. "We hebben al twee lange lockdowns achter de rug, daar ziet iedereen de effecten nog van. Een derde lockdown had erg slecht uitgepakt voor de kinderen."

Achterstanden

De effecten van de lockdown zijn bijvoorbeeld slecht voor kinderen in groep acht, die in het voorjaar een citotoets moeten doen, zo zegt Weima. De eerdere schoolsluiting heeft voor achterstanden gezorgd bij taal en rekenen.

Maar het heeft ook consequenties voor jonge kinderen, die het samenwerken en spelen met anderen nog moeten leren. "Jezelf ontwikkelen, maar ook om met anderen samen te werken, leer je alleen als je bij een ander bent, in de klas", zegt de voorzitter. "Dat kun je niet achter een scherm doen."

Sport

Naast dat de scholen open gaan, mogen ook buitensportlocaties weer open voor jongeren tot 18 jaar. Die locaties moeten dan om 20.00 uur dicht in plaats van om 17.00 uur.