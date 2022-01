FNP-raadslid Aant Jelle Soepboer: "Optreden ME was buitenproportioneel"

Zijn indruk was dat het ME-optreden in Kollumerzwaag 'te fel' was en voor onnodige escalatie heeft gezorgd. "Ik vond het niet tactisch en buitenproportioneel", zegt Soepboer. "De vraag is: wat roept wat op? En had het niet anders gekund? Als je de jongeren wat in de gaten houdt en ze met rust laat, was het dan niet anders gegaan?"

Verkeerde keuze

De brandweer gaf eerder aan dat de politie er eerder was dan zij. "De brandweer zegt dat ze op andere plekken alles in de macht hadden en dat toen de ME kwam, de lont in het kruitvat ging. Dan zijn er misschien verkeerde keuzes gemaakt."

De jeugd zit volgens Soepboer al jaren in de knel. "Dan is er een avond waarop ze naar buiten mogen en hoe reageer je dan als overheid?"

Als gemeenteraadslid wil hij het aan de kaak stellen. "Het lijkt me goed dat de raad hier vragen over stelt en dat er geëvalueerd wordt en bekeken hoe het volgend jaar anders kan." Volgens hem had het anders gemoeten. "Ik zou zeggen: de-escaleer en laat de brandweer haar werk doen, dat zijn mensen uit het dorp zelf."

Meer onrust

Er was meer onrust in de gemeente Noardeast-Fryslân, zoals in Anjum en Burdaard. "Is de jeugd alleen hier zo crimineel dat ze met een gummistok tot de orde te brengen zijn en in de rest van Nederland niet? Dat lijkt me sterk."