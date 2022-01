14 Noordelijke bibliotheken bieden gratis abonnement voor 18-30 jaar aan

Daarmee wil de bibliotheek zoveel mogelijk mensen bereiken, zoals scholieren, studenten en starters op de arbeidsmarkt. De bieb is niet alleen voor het lenen van boeken, er zijn ook studieplekken, er worden workshops gegeven en bezoekers kunnen gratis kranten en tijdschriften lezen. Tijdens deze lockdown zijn de bibliotheken wel toegankelijk.

Doelgroep naar de bieb halen

Voor deze doelgroep is gekozen omdat die niet vaak in de bieb komt en de bieb wil laagtaalvaardigheid voorkomen. Als mensen van school komen, onderhouden ze het lezen en schrijven minder en raken ze minder vaardig in de taal.

Het gratis abonnement is met ingang van dit jaar te krijgen. Het kan afgesloten worden in de vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân en op de website ontdekdebieb.nl. Het abonnement geldt wel voor heel Nederland.