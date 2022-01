Herinrichting De Blesse uitgesteld naar 2023 door vertraging bij nutsbedrijven

Met de herinrichting kan pas worden begonnen wanneer alle kabels en leidingen zijn vernieuwd en wanneer alles is verlegd. Het gaat om kabels en leidingen van onder andere elektriciteits- en gasbedrijf Alliander en van waterbedrijf Vitens.

Door een tekort aan kabelmateriaal op de Nederlandse markt kunnen deze nutsbedrijven geen garantie geven over wanneer ze kunnen beginnen met hun werk.

'Uitstel betekent geen afstel'

''We vinden het erg vervelend dat de herinrichting hierdoor langer duurt. We kunnen hier helaas niks aan veranderen", zegt wethouder Jack Jongbloed van Weststellingwerf. "Uitstel betekent geen afstel. De herinrichting gaat door, maar dan naar verwachting in 2023.''

De verwachting is echter dat de nutsbedrijven in 2022 aan de kabels en leidingen kunnen werken. De werkzaamheden zullen zo'n zes maanden duren. Met de herinrichting van het dorp kan dan in 2023 worden begonnen.