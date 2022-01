Meeste Friese apotheken bundelen krachten in FAO

Er zijn zo'n 45 openbare apotheken in de provincie en 90 procent is nu aangesloten bij de FAO. Omdat veel zorg regionaal is georganiseerd, is het ook nodig om op regionaal niveau afspraken te maken, vindt de FAO.

"Het gaat om lokale versterking van de FAO leden door regionale verbinding", zegt Peter Horsthuis, apotheker in Dokkum.

De FAO zet zich onder andere in voor het verbeteren van afspraken met andere zorgverleners, voor regionale contractering en verdergaande digitalisering voor de medicatieoverdracht van het ziekenhuis naar huis.

Eén aanspreekpunt

De FAO functioneert ook als één aanspreekpunt namens de apotheken voor stakeholders in de zorg. Dat kwam van pas toen GGD Fryslân begin 2021 vroeg of Friese apothekers konden helpen bij het klaarmaken van de vaccinaties.