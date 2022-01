Roosje Hindeloopen heeft primeur in tv-programma BinnensteBuiten

Roosje Hindeloopen maakt op ambachtelijke wijze Hindelooper meubels en die worden ook op ambachtelijke wijze geschilderd. "Dat viel wel in de smaak. We hebben een mooie opnamedag gehad waarin te zien is hoe we een Hindelooper kruk maken, van het houtdraaien door mijn broer tot het schilderen bij mij en zo vertellen ze de geschiedenis."

Opsteker

Het bedrijf krijgt de laatste jaren veel media-aandacht. "Een hoogtepunt was dat we in Vogue stonden en er lopen ook nog mooie dingen. Zo zijn we volgende week te zien in de tweede aflevering van het programma van André van Duin en Janny van der Heijden over de Elfstedentocht. Zoiets is een mooie opsteker."