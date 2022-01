Kabinet besluit over openen scholen

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Sinds het begin van de pandemie zijn er in Europa meer dan 100 miljoen besmettingen geregistreerd;

Mensen geboren in 1997 en 1998 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik;

Zondag zijn 402 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân;

Ernst Kuipers (D66) volgt Hugo de Jonge op als nieuwe coronaminister.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.