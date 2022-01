Fûgelpits druk met ophalen van vogelgriepslachtoffers, maar kan de vogels niet helpen

Om verdere verspreiding van het ernstig besmettelijke vogelgriepvirus te voorkomen is het volgens Eelke Jan Wiersma van De Fûgelpits van groot belang om vogelgriepslachtoffers niet aan te raken en de zieke of dode vogels zo snel mogelijk te laten ophalen.

Zieke vogels krijgen een spuitje van de dierendokters, want voor de vogelgriep bestaat geen medicijn. Volgens Wiersma is het goed aan de vogels te zien wanneer ze vogelgriep onder de leden hebben.

"Het ziet er heel triest uit. Ze schudden bijna altijd met het hoofd en kunnen niet meer vliegen. Het kan zelfs zo zijn dat ze opeens uit de lucht vallen als ze aan het vliegen zijn. Het virus tast vooral de hersens van de vogels aan en zodoende vallen ze zomaar bij mensen in de tuin. We krijgen daar heel regelmatig telefoontjes over."

Vooral niet aanraken

Het advies van Wiersma is om de ernstig zieke vogels vooral niet aan te raken, maar te laten ophalen door een medewerker van De Fûgelpits. 'Het is heel donker en somber werk, want het gaat om honderden dode en zieke vogels, maar ons mensen zijn er wel voor getraind."

De Fûgelpits neemt in principe geen vogels met vogelgriep op vanwege het ernstig besmettelijke karakter van de ziekte. "Het zou een ramp zijn als we hier vogelgriep krijgen vanwege al onze andere vogels. We zijn er daarom heel scherp op om ervoor te zorgen dat we het hier niet krijgen." Vogels die gekwalificeerd worden als 'twijvelgeval' worden opgevangen in een speciaal quarantianehok aan de achterkant van het terrein van De Fûgelpits.

Ramp

Vanwege de vogelgriep zijn bezoekers tijdelijk niet welkom bij De Fûgelpits. Het hek voor het vogelasiel is dicht. Een zieke vogel die iets anders heeft dan vogelgriep kan nu worden achtergelaten in een konijnenhok bij de ingang.

"Het voelt voor ons heel tegenstrijdig om tegen mensen te zeggen dat ze hier nu niet moeten komen. We moeten ons natuurlijk ook aan de coronaregels houden, maar het hek moet ook dicht vanwege de vogelgriep. Het gaat hier nu dubbelop."