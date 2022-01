Wereldtitel Suzanne Schulting gekozen tot Fries sportmoment van 2021

Schulting is blij met de prijs, zei ze in de liveuitzending van Omrop Fryslân. "Ik ben er hartstikke blij mee! Cambuur verslagen, dat is toch lekker."

Ze had ook nog goed nieuws. Want hoewel ze dit weekend het NK shorttrack aan zich voorbij liet gaan met een liesblessure, komt ze binnenkort weer in actie. "Het valt mee. Het was uit voorzorg dat ik niet meedeed, dus in principe sta ik dinsdag weer op het ijs."

Schulting werd geprezen door jurylid Anne Jochum de Vries. Niet alleen voor haar prestaties, maar ook voor haar enthousiasme. Dat werkt aanstekelijk en is goed voor de sport.