Kramer en Michelle de Jong zeker van olympisch ticket

Naast Kramer gaat ook Jorrit Bergsma naar de Olympische Spelen bij de mannen. Bergsma rijdt in principe op drie afstanden: de 5.000 meter, de 10.000 meter en de massastart. Kramer rijdt naast zijn 5.000 meter ook de ploegenachtervolging en de massastart.

Dat Kramer op de massastart in actie komt, is enigszins verrassend. "Met Sven naast Jorrit in de massastart hebben we een koppel dat de buitenlandse concurrentie angst inboezemt, en terecht", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

OKT

De KNSB baseert de selectie voor een groot deel op de resultaten van het olympisch kwalificatietoernooi, afgelopen week.

Alleen Tijmen Snel en Dai Dai N'tab vallen erbuiten. Zij hadden zich wel in de matrix gereden, op respectievelijk de 1.500 meter en 500 meter.

In de matrix stonden ze boven Sven Kramer, maar de Fries krijgt de voorkeur, omdat hij ook op de ploegenachtervolging in actie komt. Daarom moest er al een van de twee afvallen. Maar ze vallen beiden af, omdat de KNSB ook Marcel Bosker in actie wil hebben op de ploegenachtervolging.