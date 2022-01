Bevelvoerder brandweer kritisch op ME in Kollumerzwaag: te snel geweld gebruikt

Maar nu ging het anders dan anders. "De ME zei: 'We overleggen niet, we gaan direct ontruimen.' Dat zorgt alleen maar voor escalatie. Later hoorden we dat minsken aangevallen zijn door de ME, ook mensen die er niets mee te maken hadden. Dat had niet gehoefd. Had ons het laten oplossen met praten. Dan was het klaar geweest.

Dantuma baalt

Op nieuwjaarsdag keek Dantuma naar het nieuws. "En dat stak me. De politie meldde dat we zijn aangevallen met vuurwerk en dat ze daarom de boel hebben ontruimd. Maar dat was niet zo. We waren er nog niet eens."