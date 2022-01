Tjeerd de Groot (D66): "We móéten naar kringlooplandbouw voor boer en aarde"

"In 2016 wat dat met fosfaat het geval, nu zitten we met stikstof, maar we weten ook al dat de doelen van de 'kaderrichtlijn water' voor 2027 nooit gehaald zullen worden. En daar bovenop komen dan nog de nieuwe klimaatafspraken. We moeten, omdat het niet anders kan, naar een kringlooplandbouw die goed is voor boer en aarde."

Veestapel halveren

Volgende De Groot was zijn bekende opmerking over de 'halvering van de veestapel' vooral bedoeld om de knuppel in het hoenderhok te gooien en de discussie op scherp te stellen. Hij kreeg veel over zich heen, maar het heeft ook wat opgeleverd, zegt hij.

"Het is mede daardoor hoog op de politieke agenda gekomen, waar het ook hoort. En inderdaad, we boeren in ons land heel efficiënt: per eenheid product zijn we wereldkampioen."