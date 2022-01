Epke Zonderland krijgt Friese oeuvreprijs: "Dit beeldje is een mooie eer"

Zonderland is natuurlijk olympisch kampioen, wereldkampioen en is drie keer achterelkaar sportman van het jaar geworden in Nederland. Doet zo'n prijs dan nog wel wat met hem?

"Jazeker. Kijk, dit is wel een bijzonder jaar. Dan komt alles wel samen. Dan denk je terug aan al die mooie momenten", zegt Zonderland. "Dus ik denk dat de timing heel goed is, en de waardering is er dan ook zeker."