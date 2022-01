VIDEO: Kijk hier hoe Jorrit Bergsma Nederlands kampioen marathon wordt

Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Jorrit Bergsma de Nederlandse titel gewonnen bij het marathonschaatsen. De Oldeboornster was in Alkmaar de snelste in een kopgroep van tien mannen. Er gebeurde veel in de finale van het NK, met onder andere twee valpartijen. Ook Harm Visser uit De Westereen ging onderuit in de eindfase. De overwinning bij de vrouwen ging naar Irene Schouten, die net als Bergsma onder de aanvoering van coach Jillert Anema schaatst.