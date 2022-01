100 miljoen coronabesmettingen in Europa | 1995 en 1996 mogen boosterprik

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Europa meer dan 100 miljoen besmettingen met het virus geregistreerd. Dat meldt het Franse persbureau AFP. In de afgelopen maanden gaat het snel in Europa: door de omikronvariant van het virus zijn er in 17 van de 52 Europese landen besmettingsrecords gebroken.

61 procent van de Europeanen is volgens het persbureau volledig gevaccineerd.