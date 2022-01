IJsweek bij Omrop Fryslân; Elfstedentocht 1997 en andere ijspret

In 1996 maakte de winter nog een schijnbeweging. De voorzitter van de Elfstedenvereniging was in januari van dat jaar niet uit de media te slaan. Henk Kroes had het over ijstransplantaties en windwakken.

De Elfstedenkoorts hield niet alleen Fryslân in zijn greep, maar heel Nederland. Zondag 4 februari zou de grote dag moeten worden, maar de winter ging zijn eigen gang. Het kon niet.

Die persconferentie is een van de reportages die te zien is in Weromrop.tv. Vier dagen lang zijn mooie, ontroerende en grappige beelden van ijspret te zien uit het Omrop-archief.

Schaatsen: van IJsselmeer tot Ryptsjerksterpolder

We kijken onder andere bij een toertocht bij Stavoren die eindigde in chaos en op de plek waar vaak als eerste op de schaats kan worden gestaan: de Ryptsjerksterpolder. Maar ook het WK Solex rijden op de ijsbaan van Joure komt voorbij.

Verslaggever Simone Scheffer wil de Elfmerentocht schaatsen, zou ze het halen? We kijken ook bij de voorbereidingen voor een wedstrijd met arrensleeën in De Veenhoop. Nadat een tweede auto door het ijs was gezakt, concludeerde de organisatie: het kan niet.

4 januari 1997: It giet oan

Op dinsdag is een extra lang programma volledig over de tocht van 1997. Eind 1996 begon het opnieuw flink te vriezen en de ijskoorts laaide weer op. Weerman Piet Paulusma bekeek de weerkaarten en zei: "Dit begint er echt op te lijken, haal de draaiboeken voor jullie Elfstedenuitzendingen maar uit de kast!" Op 2 januari 1997 sprak Henk Kroes de historische woorden: 'It giet oan!' Natuurlijk staan we daar 25 jaar later uitgebreid bij stil.

Gevoel, sfeer en sentiment in ijsweek

Tijdens de ijsweek heeft Omrop Fryslân volop aandacht voor mooie verhalen over sneeuw en ijs van toen, maar ook voor de vraag: Zouden we wij nu klaar zijn voor een Elfstedentocht? En hoe houden de verantwoordelijke organisaties hun deskundigheid op peil als er zulke lange periodes niet kan worden geschaatst?

