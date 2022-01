Drie jaar na ramp MSC Zoe 90.000 kilo troep uit Waddenzee gehaald

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip tijdens een storm 342 volgeladen containers. Meer dan drie miljoen kilo lading kwam in zee terecht. "Veel rommel is opgeruimd, maar lang niet alles", stellen de milieu- en natuurorganisaties, verenigd in CleanUpXL.

Vrachtwagenonderstel

Begin september ging de eerste opruimactie van de organisatie van start. "Met zes dagen bergen, zeven duikexpedities op verschillende wrakken en strandopruimacties met 110 vrijwilligers hebben we 87.592 kilo afval uit zee gehaald", aldus de organisaties.

Het afval bestaat uit allerlei troep zoals plastic voetenbadjes, slippers, fleecedekens, ijzerschoot en een onderstel van een vrachtwagen.