Manon Kamminga houdt (weer) op met topsport: "Ik denk dat het klaar is zo"

Het is niet de eerste keer dat Kamminga zegt op te houden met topsport. In 2017 hing ze de schaatsen ook al eens aan de wilgen. "Ik heb nu ook m'n nummer nog gehouden, omdat ik erover twijfelde. Maar ik denk dat ik ook een beetje heb onderschat wat het moederschap is", zegt Kammiga.

"Er rijden genoeg moeders rond in het peloton. Ik heb daar alleen maar meer respect voor gekregen", zegt de 29-jarige atlete. "Om tijd te maken om te trainen naast school en de kleine. Dat gaat de eerstkomende jaren niet gebeuren. Ik denk dat het klaar is zo."

Ploegleider

Maar hoe zeker is Kamminga deze keer? "Ik kan me niet voorstellen dat ik over vijf jaar ineens zoiets heb van: oh, nu gaat het wel. Maar ik pas een beetje op m'n woorden, want ik heb natuurlijk al twee keer eerder gezegd dat ik klaar was."

Op dit moment is de geboren Friezin nog wel actief als ploegleider bij een marathonploeg. "Ik vind dat ook gewoon mooi om te doen. Ik vind het leuk om af en toe mijn steentje bij te dragen aan de sport. We gaan kijken hoelang dat wel te combineren is", zegt Kamminga.