VIDEO: Op eigen houtje een kleine nieuwjaarsduik in Burum

Chocolademelk, snert en een frisse duik: op nieuwjaarsdag hoort traditioneel een frisse duik in buitenwater. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar, dus ideale omstandigheden voor een nieuwjaarsduik. Maar georganiseerde nieuwjaarduiken gaan dit jaar niet door, waarop mensen op eigen houtje het water in gaan. Zo ook Jelle en Renze. De twee mannen dompelen zich onder in het water van de haven van Burum, waar het normaal gesproken druk is met nieuwjaarsduikers en publiek.