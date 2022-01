Jorrit Bergsma wint voor tweede keer NK marathonschaatsen op kunstijs

Op de halfoverdekte ijsbaan van sportcomplex De Meent was het een slijtageslag. Van de 69 schaatsers, haalden uiteindelijk maar twintig de finish.

Met nog 44 van de 150 ronden op het bord pakten tien man een voorsprong op het peloton. Daarbij zaten twee Friezen: Jorrit Bergsma en Harm Visser. Zij pakten met Bart Hoolwerf, Sjoerd den Hertog, Evert Hoolwerf, Stefan Wolffenbuttel, Jordy Harink, Jeroen Janissen, Mats Stoltenborg en Niels Overvoorde een ronde voorsprong.

Incident

Met nog tien rondes te gaan moest het kleine peloton afsprinten. Dat werd gewonnen door Christiaan Hoekstra.

Net daarna kwam Bart Hoolwerf ten val. Hij bleef liggen op het ijs en de wedstrijd werd stilgelegd. De schaatser van Team Jumbo-Visma leek er zonder verwondingen vanaf te komen, maar hij was wel boos op Sjoerd den Hertog, die net als Bergsma voor Royal-A-ware rijdt.

Volgens Hoolwerf zou Den Hertog hem onderuit geschaatst hebben. Na afloop van de wedstrijd heeft Jumbo-Visma daarover een protest ingediend bij de jury. Dat werd ruim een halfuur na de race toch weer ingetrokken.

Visser is boos

In de eindfase pakte Stolterborg een voorsprong op de kopgroep, maar Bergsma kon dat in de laatste ronden nog dichtrijden en kwam uiteindelijk als eerste over de finish. Daarmee pakte hij net als in 2015 de Nederlandse titel op kunstijs.

Het zilver was nog wel voor Stoltenborg en het brons ging naar Overvoorde.

Visser werd uiteindelijk negende.