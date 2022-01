Geen Fries succes bij de vrouwen op NK marathon, Schouten is Keulen-Deelstra voorbij

Op het zware ijs in Alkmaar pakte een groep van tien vrouwen al snel een ronde voorsprong op de rest van het peloton.

In de kopgroep zonder Friezinnen zaten Lisa van der Geest, Femke Mossinkoff, Iris van der Stelt, Arianna Pruisscher, Roza Blokker, Maaike Verwij, Elsemieke van Maaren, Emma Engbers, Laura van Ramshorst en topfavorite Irene Schouten.

Harde val

De wedstrijd werd met nog 41 ronden te gaan korte tijd stilgelegd omdat Anne Tauber viel en daarbij hard met haar hoofd op het ijs kwam.

De schaatsster die eerder in Oranjewoud woonde, werd behandeld op de boarding. Nadat ze daar zelf weer af kon komen, ging de race verder.

Schouten maakt favorietenrol waar

Tien ronden voor het einde moest het peloton wegsprinten voor de elfde plaats. Die massasprint werd gewonnen door Bianca Bakker uit Wijnjewoude.

In de slotfase probeerden verschillende vrouwen nog om weg te komen uit de kopgroep en daarmee Schouten moe te maken met het terughalen. Dat lukte echter niet en in de eindsprint was Schouten met overmacht de beste.

Daarmee pakte ze haar zesde Nederlandse titel op kunstijs. De 29-jarige schaatsster heeft niet meer Nederlandse titels op kunstijs dan Atje Keulen Deelstra. Die won de titel in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980.

Het zilver ging naar Pruisscher en het brons was voor Van der Stelt.