VIDEO: Beeld van André Hazes van De Dam naar een schuur in Oldeberkoop

In Elsloo had oudjaarsvereniging Vesuvius een enorm bouwbord uit Almelo naar het dorp gehaald. Ze wilden daarmee een statement maken over de woningbouw en de 'verpauperde' melkfabriek in het dorp. Een 'huizenfabriek' zou volgens de vereniging niet misstaan in het dorp om starterswoningen voor de jeugd te bouwen.