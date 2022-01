Brandweer beleeft drukke, maar 'beheersbare' jaarwisseling

De brandweer is van oudejaarsdag tot nieuwjaarsdag 08.00 uur 69 keer gealarmeerd. Dat is wat minder dan afgelopen jaar, toen lag dat aantal op 76. Het jaar daarvoor was het 83 keer. De brandweer moest het vaakst in actie komen in het noordoosten van Fryslân.

Er waren vooral straatbranden. De grootste inzet was bij een schuurbrand in Stiens, aan het begin van de avond. Omdat het niet duidelijk was of er nog dieren in de schuur waren, is uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Er stonden uiteindelijk geen dieren in de schuur.

Volgens directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân had de brandweer ondanks de drukte alles wel onder controle.

'Vervelend en onnodig'

"Het was voor Brandweer Fryslân een drukke, maar beheersbare nacht. De jaarwisseling werd in sommige delen van onze provincie uitbundig gevierd, en op een aantal plekken werden hulpverleners door omstanders gehinderd bij het uitvoeren van hun werk."

Dat mensen de brandweer hinderden in hun werk, daar is Kleinhuis niet over te spreken. "Heel erg vervelend en onnodig. Mede dankzij de ondersteuning van de politie hebben onze mensen hun werk goed kunnen doen."

Friese ziekenhuizen

Voor de Friese ziekenhuizen en Dokterswacht Friesland was de drukte te vergelijken met afgelopen jaar, met een klein aantal meldingen door vuurwerk. De Friese ziekenhuizen hebben geen melding gedaan van agressie of geweld tegen het personeel.