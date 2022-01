VVD Fryslân enthousiast over twee Friese partijleden als minister

Wiersma wordt genoemd als minister voor het primair en voortgezet onderwijs. De Vries wordt als staatssecretaris verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire.

VVD-ambassadeur Tom van Mourik uit Sneek haalde De Vries in 1999 bij de partij. Hij denkt dat de stap van De Vries een goede is. "Het is nog niet bevestigd, maar als het die kant op gaat zou het een goede keuze zijn. Ik ken Aukje de Vries goed, ze is analytisch ijzersterk en heeft veel ervaring als parlementariër. Het is een echte Friezin, dat zal ze nooit verloochenen."

Vertrouwen in toeslagenklus

Het wordt niet een makkelijke portefeuille waar De Vries op komt. Maar Van Mourik heeft er wel vertrouwn in. "Ik denk dat ze met de scherpte die ze heeft de juiste persoon is om aan de slag te gaan met de toeslagenaffaire. Ik denk dat zijn een balans kan aanbrengen en in redelijkheid en billijkheid de mensen kan helpen."

Voorzitter Zwany van Brussel van de Friese VVD kan zich daar ook in vinden. "Als iemand het aan kan, dat is dat zeker Aukje. Inhoudelijk is ze goed en ze is doortasten. Dat is ook belangrijk op deze portefeuille. Er zal veel werk moeten worden verzet, maar ik denk dat ze dat kan."

Regio vertegenwoordigen

Ook met Dennis Wiersma als minister is ze blij. "Dat is voor Fryslân heel goed, zo komen er mensen uit de regio. Ik denk dat het voor Fryslân sowieso mooi is om bewindslieden te leveren."