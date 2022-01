Omrop TIP: De FryslânDOK 'Lauw water'

"It giet oan!", die woorden gebruikt voorzitter Henk Kroes van de Vereniging Friesche Elf Steden op 2 januari 1997 om de Elfstedentocht aan te kondigen. En dan gaat het gebeuren, in alle dorpen en steden van Friesland die aan de route liggen. Alde Leie is zo'n dorpje, waar de doorgaande Leister Feart onderdeel uitmaakt van de tocht.