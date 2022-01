Gerald Aukes uit Grou terug als hoofdcoach bij korfbalclub LDODK

Aukes en LDODK zijn oude bekende van elkaar. Tot 2012 was hij al zes jaar lang hoofdtrainer van de korfbalploeg. In het seizoen 2011-2012 bekroonde hij zijn werk met promotie naar de Korfbal League.

Enorm gemotiveerd

Bestuurslid technische zaken Jan Sjoerd Pool is blij dat er na het vertrek van Dik snel een opvolger is gevonden. "Met Aukes halen we een ervaren Korfbal League-trainer binnen, die ook nog eens de club goed kent. In de gesprekken met Gerald is gebleken dat hij enorm gemotiveerd is om met de LDODK-selectie aan de slag te gaan."

Dik stopte in december bij de club. Hij had niet genoeg vertrouwen in verbetering van het spel van zijn ploeg. "Het is mij niet gelukt om op voor de mij belangrijke aspecten van het korfbal voldoende progressie te boeken", zei hij.