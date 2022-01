Politie houdt vijf mensen aan in oudjaarsnacht in Fryslân, ME vijf keer ingezet

De brandweer en de politie kwamen ook in actie in Echtenerbrug. Daar was rond 4.00 uur een grote brand op straat in de Duimstraat. Een grote groep mensen keerde zich tegen de opgeroepen ME. De voorruit van een politiewagen liep schade op bij het incident.

Traangas in Burdaard

Een kwartier later kwam de ME in actie in Burdaard. Ook hier keerde een grote groep mensen zich tegen de politie. Ze gooiden onder andere met zwaar vuurwerk naar de agenten en de politiehonden. Er is uiteindelijk traangas gebruikt om de rust terug te brengen. Drie politieagenten hebben mogelijk gehoorschade opgelopen bij dit incident.

In het hele Noorden zijn dertien mensen aangehouden, naast de vijf in Fryslân, vier in Groningen en vier in Drenthe. De ME is in totaal zeven keer ingezet, waarvan dus vijf keer in Fryslân.