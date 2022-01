ME op meerdere plekken bekogeld met vuurwerk, politie gebruikt traangas in Burdaard

Bij de ongeregeldheden in Tzummarum is op zijn minst één politieman lichtgewond geraakt. De politie werd op de Buorren bekogeld met flessen en vuurwerk. Eén persoon is aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.

De politie en de ME waren in Tzummarum om de brandweer bij te staan, nadat een afvalbult op de weg in brand was gestoken. Nadat de weg werd vrijgemaakt, heeft de brandweer het vuur geblust.

De ME was met acht busjes in het dorp en heeft charges uitgevoerd.