ME bekogeld met vuurwerk in Kollumerzwaag | Brandweer druk met branden

In Kollumerzwaag zijn de politie en de ME in actie gekomen bij een groot vuur aan de Koarteloane. Een groep jeugd had een caravan in de fik gestoken op de weg. De sfeer was dermate grimmig dat er assistentie van de ME is gevraagd.

Hulpdiensten werden bekogeld, onder meer met vuurwerk. Dankzij de hulp van de ME kon de brandweer het vuur blussen.