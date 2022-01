Hulpdiensten met vuurwerk bekogeld in Tzummarum en Kollumerzwaag

Aan de Westerdijk in Ryptsjerk is een sloopauto in brand gestoken. De brandweer heeft het geblust, maar van de auto is niets over.

Burgemeester Gebben van Tytsjerksteradiel maakt een rondje door de dorpen in zijn gemeente om te kijken hoe het gaat. Hij was op het moment van de brand ook even in Ryptsjerk.