'Verdwijning' van legobeeld André Hazes is oudejaarsstunt van De Geitefok

Het manshoge beeld verdween in de nacht van maandag op dinsdag van de Dam in Amsterdam. Op de plek waar het beeld stond, lag een briefje met de tekst: "Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden."

Aandacht vragen voor coronacrisis

De Geitefok wilde met de actie aandacht vragen voor de coronacrisis. "Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis. Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad", zegt Geitefok-voorzitter Jan-Bart Hof. "We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van alle vervelende maatregelen."

'Geef hem ieder kwartier een blikje bier'

Het beeld is gemaakt door Streetart Frankey en in Amsterdam geplaatst op initiatief van horecaondernemer Won Yip en Rachel Hazes. Yip dacht al dat het om een ludieke actie ging: "Ik heb vertrouwen in de mens. Dus bij dezen: geef hem om het kwartier een blikje bier, daar zou ik mee beginnen. En dan ga ik ervan uit dat het beeld na Oud en Nieuw weer teruggeplaatst wordt", zei Yip tegen AT5.