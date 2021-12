Burgemeester Kramer over situatie in Anjum: "We zijn er niet gerust op"

Het was niet de eerste keer dat het onrustig was in het dorp: afgelopen jaar werd de politie in een hinderlaag gelokt. Burgemeester Johannes Kramer zegt dat jongeren dat opnieuw van plan waren. Mensen die zich daar tegen uit spraken werden bedreigd, zegt Kramer. "Zij durfden zich niet uit te spreken omdat het voor hen onveilig was."

Kramer kijkt met spanning toe

De gemeente en hulpdiensten bereiden zich maximaal voor op oudjaarsavond. Toch kijkt de burgemeester met spanning toe. "Veiligheid staat bij ons voor alles. We hopen dat wij het kunnen garanderen, maar we zijn er niet zeker van dat het vanavond heel rustig blijft."

Volgens hem is het een voordeel dat het slecht weer is en dat mensen minder snel naar buiten gaan. "Laten we hopen dat het zo blijft. Maar ik ben er niet helemaal gerust op."

De noodverordening geldt van vrijdagnacht half een tot acht uur op 3 januari.

Dorpsbelang schaamt zich diep

Het dorpsbelang van Anjum en het bestuur van MFA De Dobbe hebben op sociale media aangegeven zich diep te schamen voor de ongeregeldheden in het dorp. Volgend jaar wil men in gesprek met de jeugd om 'meer ellende te voorkomen.'

De besturen betreuren dat het zo erg uit de hand is gelopen. "Met als triest dieptepunt een agent die ernstig gewond is geraakt."