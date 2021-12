Gurbe Douwstra met 'Cliffs of Moher' op nummer 1 in Fryske Top 100

Piter Wilkens deelt dit jaar de eer van de meest genoteerde artiest in de lijst met de mannen van De Doelleazen. Beide staan maar liefst zes keer met een nummer in de Fryske Top 100.

Stadsfries en De Groot

Verder staat er meer Stadsfries in de lijst dan een jaar geleden. Dit jaar ging het om zes nummers, vorig jaar waren het er vier. Eén van de nummers is bijvoorbeeld Foar Johannes van de in 2018 overleden Doede Bleeker. Een andere toevoeging in de lijst zijn twee nummers die gemaakt zijn in het kader van Boudewijn de Groot yn it Frysk.