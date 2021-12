Veiligheidsregio-directeur Kleinhuis: "Verschrikkelijk wat er is gebeurd in Anjum"

"Wij vinden het verschrikkelijk. Zeker voor onze brandweermensen is dat heel verschrikkelijk, om tegen inwoners uit je eigen dorp in te gaan die je met spullen om de oren gooien. Dat is niet de bedoeling", zegt Kleinhuis.

Volgens de directeur zijn deze ongeregeldheden droog te voorkomen. "Ik hoop dat de gemeenschap zelf ook ingrijpt. Dat dorpsbelang en ouders tegen inwoners en kinderen zeggen: jongens, doe dit niet. Houd ermee op en grijp in als je ziet dat het gebeurt. We kunnen het met de politie zelf niet alleen handhaven. Het moet uit de samenleving zelf komen."

'Dat willen we niet weer'

Ondanks de onrust in Anjum en eerder op de avond ook in Ferwert verwacht Kleinhuis een rustigere oudjaarsnacht dan afgelopen jaar. Maar zeker weet hij dat niet. "Daarom doe ik ook een beroep op iedereen: gebruik jullie verstand en zorg dat het gezellig is voor iedereen en maak het dan gezellig. Dan wordt het een mooie oud en nieuw", zegt Kleinhuis.

"Het moet wel anders dan afgelopen jaar. Toen was het noorden van het land het slimste van heel Nederland. Dat willen we niet weer."