Nieuwjaarsstunts in Fryslân: beeld Maarten van der Weijden duikt op in Easterein

Het kunstwerk "Op handen gedragen" van Hans Jouta verdween op 17 december. In plaats daarvan stond er een bordje met de tekst: "Ergens oars is it better, ik swem fierder yn oar wetter. #zogenaamd2022".

Er werd toen al gedacht dat het om een nieuwjaarsstunt ging. Oudjaarsploeg Easterein eist de actie nu op. In plaats van dat ze geld willen inzamelen voor een vuurwerkshow, halen ze nu geld op voor de Maarten van der Weijden Foundation.

Het beeld werd in juni 2019 onthuld naast de Dokkumer Ie bij Burdaard. Het was de locatie waar de zwemmer zijn eerste poging om de Elfstedentocht te zwemmen, moest staken.

