Suzanne Schulting meldt zich af voor NK Shorttrack in Leeuwarden

Schulting heeft lichte klachten aan haar lies. De Olympische Spelen komen volgens de shorttrackster niet in gevaar. De afzegging is enkel uit voorzorg. Schulting baalt wel van de beslissing en had graag willen rijden, laat ze via haar manager weten.

Eerder deze week reed de Friezin nog op de langebaan bij het olympisch kwalificatietoernooi. Het lukte haar op de 500 en 1.000 meter niet zich te plaatsen voor de Spelen.