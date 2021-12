Agent ernstig gewond geraakt aan gezicht bij ongeregeldheden in Anjum

De politie en ME kwamen ter plaatse in Anjum omdat een groep van 150 jongeren de brandweer hinderde bij het blussen van een buitenbrand aan de Mûnebuorren in het dorp. De ME en politie hebben meerdere charges uitgevoerd om de groep uit elkaar te drijven.

De aangehouden man weigerde weg te gaan en gooide op een afstand van twee meter een stuk glaswerk in het gezicht van de agent. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij verschillende breuken in het gezicht heeft.