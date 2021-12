Tranen na afbranden houthandel in Noardburgum maken plaats voor moed

Echt tijd om het allemaal een plekje te geven hebben ze het nog steeds niet gegeven. "Het kan best zijn dat ik over een jaar nog een klap krijg" zegt Akkelien.

Maar ze willen met name positief blijven en vooruitkijken. Lieuwe: "Je moet moet houden, dat hoor ik steeds meer. Moed houden en doorgaan. Dan zit ik er ook niet over in."

En op momenten dat ze het wel even moeilijk hebben, hebben ze altijd iemand om op terug te vallen. "De mensen om ons heen en de Heer. Daar halen we veel troost uit."

Slaapkamertje voor kleinkinderen in chalet

Niet alleen de houthandel van 4.000 vierkante meter is in de as gelegd, datzelfde geldt voor het huis waarin de familie woonde.

Een nieuw huis staat er nog niet, maar wel een chaletje bij de weg. Groot is het niet. "Maar we zijn nog maar met zijn tweeën", relativeert Akkelien opnieuw. "De kinderen zijn eruit. En we hebben een extra slaapkamertje. Dus de kleinkinderen kunnen langskomen. Voor de rest hebben we alles wat we willen hebben."

Het optimisme tekent de twee, want zo'n klein chaletje heeft ook weer voordelen. "Het stookt mooi goedkoop! Helemaal nu de gas- en energieprijzen zo hoog zijn."