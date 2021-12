Henk Hospes met pupil Sanne in 't Hof: "Dit is onvoorstelbaar"

"Er gaat van alles door je heen", vertelt Hospes over het moment toen het zeker was dat In 't Hof het haalde. Dat hing van de laatste rit af. Daarin stonden Irene Schouten en Joy Beune op het ijs. Op dat moment had In 't Hof de snelste tijd, maar alleen de eerste twee plaatsten zich voor de Spelen.

"Ik hoopte dat Schouten weg zou rijden bij Joy Beune. Anders werd het nog gevaarlijk. Op drie kilometer liepen de rondetijden ook op naar 33. Toen dacht ik: dit is 'kat in het bakkie'. Op dat moment denk je: wat geweldig dat dit gebeurt. Dan ben je geëmotioneerd. Dat is onvoorstelbaar."

Sven Kramer?

Naast de verrassing van In 't Hof gaat het in de SportCast ook over Sven Kramer en zijn plaats in de matrix, wie de ploegenachtervolging moet rijden en of Henk Hospes wel echt naar Peking gaat.