Scharbaai weg als trainer bij VC Sneek: niet genoeg tijd

Het werk van Scharbaai wordt voorlopig overgenomen door Henriëtte ter Steege. Die was al assistent-trainer. Eenzelfde situatie deed zich twee jaar geleden ook al voor: toen nam Ter Steege het over van Paul Oosterhof, omdat hij onverwacht stopte. De reden was toen ook dat hij het niet kon combineren met zijn baan.

Geplaagd door coronavirus

Scharbaai werd in de zomer van 2020 de opvolger van Oosterhof. In zijn eerste seizoen deed de ploeg mee om de bovenste plekken, maar werd Sneek ook geplaagd door het coronavirus.

Zo konden er geen play-off meer worden gespeeld tegen Regio Zwolle om de derde en vierde plaats in de competitie. Eerder moesten de Sneekers zich al terugtrekken voor het bekertoernooi door besmettingen binnen het team.

Team moet scherper

Dit seizoen gaat het minder goed dan gehoopt. Sneek staat na twaalf wedstrijden op de zevende plaats. "Het verloop van de competitie tot nog toe vraagt aandacht en visie om de opgaande lijn te pakken te krijgen", schrijft de club. "Er is meer tijd en intensiteit nodig om de scherpte in het team te krijgen."

Niet te combineren

Die tijd heeft Scharbaai niet. Hij kan zoiets niet combineren met zijn fulltime baan en het feit dat hij in Twente woont. Daarom heeft hij nu besloten om afscheid te nemen van de club in Sneek.

Het bestuur vindt het spijtig dat Scharbaai niet verder wil. "In de lastige coronatijd heeft Jeffrey de meiden begeleid en gevormd tot een enorm hecht team."

Het is op dit moment winterstop in de eredivisie volletbal. Op 9 januari staat voor VC Sneek de eerstkomende wedstrijd op het programma: uit tegen Rotterdam.