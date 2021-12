OKT eindigt met twee Friese mannen in schaatsmatrix

Tjerk de Boer was met de tiende plaats de beste Fries op de middellange afstand: hij reed met 1.46,51 een persoonlijk record. Daarmee was hij een halve seconde sneller dan dat hij ooit was geweest.

Tim Prins kwam tot een tijd van 1.46,81 en werd daarmee dertiende. De 19-jarige Gert Wierda, die twee maanden geleden nog een sterk persoonlijk record reed, kwam daar nu niet bij in de buurt. Met 1.48,57 eindigde hij donderdag als negentiende.

Kramer?

De uitslag van de 1.500 meter betekent dat Sven Kramer nu de tiende naam is in de selectievolgorde, terwijl Nederland maar negen schaatsers naar Peking mag afvaardigen.

Dat betekent niet dat Kramer zich niet plaatst, want de schaatsbond mag ook schaatsers aanwijzen. Vanwege Kramer zijn rol op de ploegenachtervolging is de verwachting dat hij zich toch mag opmaken voor zijn vijfde Olympische Spelen. Dat zou dan ten koste gaan van Dai Dai N'tab.

De KNSB maakt op 2 januari de lijst met namen bekend.