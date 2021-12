Michelle de Jong zo goed als zeker van Spelen: "Kan bijna niet meer misgaan"

Anema, die woensdag nog een sterke 1.500 meter reed, kon dat op de langste afstand niet herhalen. In haar rit tegen Merel Conijn begon ze snel, maar kon dat hoge tempo niet volhouden. Haar rondetijden schoten omhoog en ze sloot zelfs af met rondjes in de 35.

Ze kwam over de finish na 7.05,40. Dat is bijna acht seconden langzamer dan haar persoonlijke record, dat ze twee jaar geleden noteerde in Thialf.

Myrthe de Boer (19) kwam al in de tweede rit in actie. Voor haar was het de eerste keer dat ze een officiële 5.000 reed. De Boer begon met rondjes van 35,5. In de slotfase voerde ze het tempo nog wat op, waardoor ze finishte in 7.25,07. Daarmee eindigde ze als laatste op het OKT.