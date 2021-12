Sterretjes, knalerwten en wondertollen populair nu zwaarder vuurwerk niet mag

Taeke Brouwer van Vuurwerkgigant in Franeker is volledig uitverkocht. Alles wat zijn dochter gevonden heeft, is al weg. "Zij is woensdag nog bij een importeur geweest en heeft 15 grote dozen meegenomen, maar toen was alles ook daar op."

"Het vliegt de winkel uit"

Het begon direct nadat het vuurwerkverbod werd afgekondigd. "Het is het lichtste wat je kunt krijgen en wat toegestaan is. Maar er is evengoed nog een rush op, want mensen kunnen anders niets krijgen. Het vliegt de winkel uit."

Er is op dit moment geen aanvoer. Supermarkten, winkels, overal is het op. Het zit hem in de aanvoer, zo zegt Brouwer. "Alle importeurs zitten met containers die uit China moeten komen. De meesten komen pas halverwege januari binnen, maar dan kunnen ze er niets meer mee."